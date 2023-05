Ransomwaregroep claimt aanval op woningcorporatie Woonkracht10

De criminelen achter de Play-ransomware claimen verantwoordelijk te zijn voor de aanval op woningcorporatie Woonkracht10. De corporatie waarschuwde huurders, medewerkers en andere betrokkenen vorige week voor een datalek nadat criminelen toegang tot het "computersysteem" van de organisatie wisten te krijgen en dreigden de buitgemaakte data te zullen publiceren.

Woonkracht10 verhuurt meer dan elfduizend sociale en vrije sector huurwoningen in de Drechtsteden. In een bericht op de eigen website laat Woonkracht10 weten dat in het weekend van 22 en 23 april aanvallers toegang tot het computersysteem wisten te krijgen. Inmiddels dreigen de aanvallers de gestolen gegevens te zullen publiceren. Welke gegevens precies zijn gestolen is op dit moment onbekend.

"Wij kunnen op dit moment niet uitsluiten dat er bij de aanval ook gegevens van huurders, medewerkers en andere betrokkenen zijn ingezien of gestolen", aldus de woningcorporatie. Woonkracht10 laat verder weten dat het zo goed als mogelijk wil voorkomen dat er misbruik van de gestolen gegevens gemaakt kan worden. "Hier werken wij samen met onze externe deskundigen aan."

Het datalek is inmiddels bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld en er is aangifte bij de politie gedaan. Hoe de aanvallers toegang konden krijgen is niet bekendgemaakt. De criminelen achter de Play-ransomware laten op hun eigen website weten dat zij voor de aanval verantwoordelijk zijn. Vaak melden de aanvallers hoeveel gegevens ze bij een organisatie hebben buitgemaakt, maar dat is niet het geval bij Woonkracht10, waar dit niet wordt vermeld. Eerder claimde de Play-groep ook een aanval op maritiem dienstverlener Royal Dirkzwager, gemeente Antwerpen en hotelketen H-Hotels.