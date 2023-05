Cybercampagne Britse overheid leidt naar streaming-app gebruikt voor piraterij

De Britse overheid is een nieuwe bewustzijnscampagne gestart om kinderen voor allerlei cyberrisico's te waarschuwen, maar de gebruikte naam leidt naar een bekende streaming-app die voor het illegaal bekijken van films en series wordt gebruikt. Inmiddels zijn alle referenties naar de campagne op de website van het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) verwijderd. Vorige week lanceerde het Britse NCSC "CyberFlix", een nieuwe "learning resource" die jongeren bewustzijn over de risico's van het web moet bijbrengen.

CyberFlix is echter ook de naam van de gelijknamige app waarmee het mogelijk is om illegaal films en series te bekijken. Een zoekopdracht via Google leidt dan ook naar de CyberFlix streaming-app, alsmede allerlei andere websites die naar eigen zeggen CyberFlix APK-bestanden aanbieden. Meerdere mensen vragen zich dan ook af of de Britse overheid voor de start van de campagne wel op de naam CyberFlix heeft gezocht. Inmiddels zijn de afleveringen van CyberFlix, alsmede documentatie over de campagne, van de website van het NCSC verwijderd. De links geven nu een "Sorry - the page you're looking for isn't here" foutmelding.