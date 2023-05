Autoriteit Persoonsgegevens bezorgd over intern toezicht gemeente Amsterdam

De Autoriteit Persoonsgegevens maakt zich zorgen over het intern toezicht op de manier waarop de gemeente Amsterdam privacygevoelige informatie van burgers verwerkt en heeft het college van B en W om uitleg gevraagd. De zorgen gaan specifiek over de onafhankelijkheid van het interne toezicht bij de gemeente Amsterdam. Organisaties zijn wettelijk verplicht een interne privacytoezichthouder in dienst te hebben die onafhankelijk toezicht houdt op de organisatie en advies uitbrengt aan de organisatie.

Eind april waarschuwde de Ombudsman Metropool Amsterdam dat de gemeente Amsterdam de AVG overtreedt. "Bij het vertrek van de vorige interne toezichthouder heeft de gemeente een privacy officer benoemd en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens die nu tijdelijk de ene en de andere functie combineert. Deze twee rollen mogen niet zomaar worden gecombineerd. Dat staat in de wet", aldus de Ombudsman.

Die voegt toe dat de interne toezichthouder hierdoor dingen moet controleren waar die eerder over heeft geadviseerd. "Het is van cruciaal belang dat de onafhankelijkheid van deze functionaris wordt gegarandeerd omdat deze een belangrijke rol speelt in het beschermen en bevorderen van de privacy van de inwoners van Amsterdam." Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt dat het combineren van deze twee functies tot een belangenconflict kan leiden, met mogelijke risico’s voor de privacy van burgers.

"Een grote stad als Amsterdam, waar veel privacygevoelige informatie van burgers wordt verwerkt, moet het interne privacytoezicht goed op orde hebben. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met hun gegevens, en dat het toezicht daarop deugt en onafhankelijk is ingericht", zegt AP-vice-voorzitter Monique Verdier. Na het gesprek met de gemeente zal de privacytoezichthouder beslissen of er verdere stappen nodig zijn.