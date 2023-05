Amerikaans county betaalt 1,1 miljoen dollar losgeld na ransomware-aanval

Een county in de Amerikaanse staat Californië heeft criminelen 1,1 miljoen dollar losgeld betaald nadat die via een ransomware-aanval allerlei bestanden van het Sheriff's Department wisten te versleutelen. De aanval in het county van San Bernardino deed zich begin vorige maand voor en zorgde ervoor dat systemen niet meer werkten en er geen toegang tot gegevens was.

Daardoor konden agenten bijvoorbeeld geen kentekennummers meer vanuit hun auto controleren of van e-mail gebruikmaken. Ook het systeem gebruikt voor screenings werkte niet meer. Na onderhandelingen met de criminelen besloten de verzekeringsmaatschappij en het county om het gevraagde losgeld te betalen en zo de systemen en versleutelde data te herstellen, zo werd vrijdag bekend.

Het county had eerder al een verzekering voor ransomware-aanvallen afgesloten. Daardoor moet het zelf 511.000 dollar betalen, terwijl het resterende deel van de 1,1 miljoen dollar via de verzekering wordt gedekt, zo melden ABC7 de Los Angeles Times en de Southern California News Group. Hoe de aanval kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt.