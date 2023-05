Wachtwoordgenerator Firefox gebruikt voortaan ook speciale tekens

Mozilla heeft een nieuwe versie van Firefox uitgebracht die meerdere kwetsbaarheden verhelpt, maar er ook voor zorgt dat de ingebouwde wachtwoordgenerator voortaan speciale tekens gebruikt bij het genereren van wachtwoorden. Dit moet volgens Mozilla voor veiligere wachtwoorden zorgen. Firefox biedt gebruikers de mogelijkheid om automatisch wachtwoorden voor accounts op websites te genereren, die vervolgens in de Password Manager van de browser zijn op te slaan.

Voorheen maakte de wachtwoordgenerator geen gebruik van speciale tekens bij het genereren van wachtwoorden. Dat is met de lancering van Firefox 113 veranderd, zo laat Mozilla weten. Verder zijn er met deze versie twaalf kwetsbaarheden verholpen waardoor onder andere denial of service, spoofing en vermoedelijk ook het uitvoeren van willekeurige code mogelijk is, waarbij alleen het bezoeken van een malafide of gecompromitteerde website volstaat. Updaten naar Firefox 113 kan via de automatisch updatefunctie of Mozilla.org.