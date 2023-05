Google lanceert "dark web scanning" voor Amerikaanse Gmail-gebruikers

Google heeft "dark web scanning" voor Amerikaanse Gmail-gebruikers gelanceerd, die daarmee kunnen kijken of hun e-mailadres op het "dark web" voorkomt. Het techbedrijf is van plan om de feature, die in een uitgebreidere vorm alleen via een Google One-abonnement beschikbaar is, ook in bepaalde andere landen uit te rollen.

Wanneer Google via een scan het e-mailadres van een gebruiker aantreft krijgt die advies met te nemen maatregelen, zoals het inschakelen van tweestapsverificatie. Gebruikers moeten de scan zelf uitvoeren en die is alleen beperkt tot het Gmail-adres. De feature bij het Google One-abonnement scant op meer zaken en maakt het mogelijk een monitoringsprofiel in te stellen. Google heeft niet laten weten in welke andere landen de feature beschikbaar komt en wanneer.

Roger Dingledine, één van de ontwikkelaars van het Tor-netwerk en medeoprichter van het Tor Project, liet jaren geleden weten dat het "dark web" helemaal niet bestaat. Volgens Dingledine lijkt de term te suggereren dat er een groot ondergronds netwerk van allerlei dubieuze websites is waar criminelen zich ophouden. "Er is eigenlijk helemaal geen dark web. Het bestaat niet. Het gaat om slechts een paar webpagina's."