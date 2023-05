YouTube start proef met pop-up die stelt dat adblockers niet zijn toegestaan

YouTube is een proef gestart waarbij het aan gebruikers met een adblocker een pop-up toont dat dit niet is toegestaan. De pop-up, die bij een deel van de gebruikers verschijnt, heeft als titel "ad blockers are not allowed". Volgens de melding lijkt het erop dat de gebruiker een adblocker draait en advertenties ervoor zorgen dat YouTube gratis kan blijven. De gebruiker kan vervolgens kiezen uit de optie om YouTube-advertenties toe te staan of YouTube Premium te proberen. De pop-up is echter ook gewoon te sluiten.

"We voeren een klein experiment uit waarbij kijkers met adblockers worden opgeroepen om advertenties op YouTube toe te staan of YouTube Premium te proberen. Detectie van adblockers is niet nieuw, en andere uitgevers vragen kijkers geregeld om adblockers uit te schakelen", aldus een woordvoerder tegenover The Register. Het verschijnen van de pop-up werd eerder deze week op Reddit gemeld en zorgde voor meer dan duizend reacties.