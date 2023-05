Overheid maakt vaccinatiedata beschikbaar voor persoonlijke gezondheidsomgeving

De overheid maakt vaccinatiegegevens van burgers beschikbaar voor hun persoonlijke gezondheidsomgeving en laat onderzoeken welke andere gezondheidsgegevens waarover het beschikt met deze omgeving kan delen. Dat schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is het mogelijk om eigen gezondheidsgegevens via een app of website te beheren.

Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens die in het systeem staan bij het ziekenhuis, de huisarts en de verloskundige. "Aan een PGO kunnen ook eigen gegevens worden toegevoegd, bijvoorbeeld uit gezondheidsapps. Daarmee heeft iedereen op één plek overzicht van al zijn medische gegevens en kan desgewenst zelf (mee)werken aan zijn of haar behandeling en gezondheid", aldus Kuipers.

Volgens de minister past de PGO daarmee goed in het plan voor de "Europese ruimte voor gezondheidsgegevens". Dit is een plan van de Europese Commissie dat moet leiden tot een digitaal patiëntendossier dat in een gemeenschappelijk Europees formaat is opgesteld en in alle EU-lidstaten is te gebruiken. Daarnaast moeten gezondheidsgegevens van Europese burgers voor onderzoek, innovatie en beleidsvorming zijn te gebruiken.

Kuipers liet vorig jaar weten dat hij vol op de persoonlijke gezondheidsomgeving wil inzetten. Het aantal Nederlanders met een PGO is echter laag. Voor heel 2022 waren dat er negentigduizend. In de vandaag verstuurde brief aan de Tweede Kamer schrijft Kuipers dat hij wil komen tot een versnelling in de PGO-aanpak. Dit wil de bewindsman onder andere doen door gezondheidsgegevens waarover de overheid beschikt voor de PGO beschikbaar te maken.

Het kan onder andere gaan over vaccinatiegegevens, gegevens over bevolkingsonderzoeken en medicijnverklaringen voor reizen naar buitenland. "Het op één plek samenbrengen van deze gegevens kan voor veel mensen nuttig zijn", aldus Kuipers. Voor vaccinaties worden al stappen gezet om die gegevens te ontsluiten naar PGO’s. Zo is de informatiestandaard vaccinaties inmiddels gereed voor gebruik en bereidt het RIVM zich voor op de implementatie van die standaard. De bewindsman laat de komende maanden onderzoeken hoe de overheid - naast vaccinatiegegevens - andere gegevens waarover het beschikt voor PGO's beschikbaar kan maken.