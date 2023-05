Gemeente Leiden lekt gegevens van inwoners met betalingsachterstand

De gemeente Leiden heeft afgelopen week bij het printen van brieven een fout gemaakt, waardoor de gegevens van inwoners met betalingsachterstanden zijn gelekt (pdf). Vanuit de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening zijn zorgverzekeraars, woningcorporaties, energiebedrijven en andere "vaste lasten partners" verplicht om achterstanden in de betaling te melden bij het Team Eerste Hulp bij Geldzorgen (EHBG) van de gemeente Leiden.

Het Team EHBG stuurt vervolgens iedere maand een brief aan inwoners met een betalingsachterstand. In de brief staat vermeld dat de gemeente op huisbezoek komt, telefonisch contact opneemt of dat de inwoner zelf contact kan opnemen. De gemeente probeert naar eigen zeggen op deze manier met de inwoner een oplossing voor de betalingsachterstand te vinden.

Bij de brieven die eind april zijn verstuurd naar inwoners met een betalingsachterstand bij één van de vaste lasten is een fout gemaakt. "Bij het uitprinten van de brieven zijn pagina’s verschoven doordat er een lege scheidingspagina toegevoegd is in het bestand om een splitsing te kunnen maken naar de verschillende wijken", aldus wethouder Jermoumi in een brief aan de gemeenteraad.

Daardoor hebben 92 mensen een brief bedoeld voor iemand anders ontvangen. Naast naam en adresgegevens gaat het ook om de betalingsachterstand van de andere inwoner die daarvoor hulp krijgt aangeboden. De naam van de instantie wordt ook in de brief genoemd. De gemeente Leiden heeft het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Daarnaast zegt de gemeente dat wordt onderzocht hoe het probleem kon ontstaan en worden er maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen.