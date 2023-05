CDA wil opheldering over rol end-to-end encryptie bij online kindermisbruik

Het CDA heeft minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Van Huffelen om opheldering gevraagd over de rol van end-to-end encryptie bij online kindermisbruik en welke mogelijkheden Nederlandse opsporingsdiensten hebben om dit te stoppen. Aanleiding is een rapport van de Internet Watch Foundation dat er een toename is van kindermisbruik op internet en de meeste meldingen betrekking op Nederlandse servers hebben. Het IWF uitte zich eerder nog kritisch over end-to-end encryptie.

CDA-Kamerleden Kuik en Slootweg hebben nu Kamervragen gesteld. "In welke mate wordt versleutelde end-to-end encryptie gebruikt om online beelden van kindermisbruik te delen?", zo willen ze van de minister en staatssecretaris weten. "Welke mogelijkheden hebben de Nederlandse opsporingsdiensten nu om verspreiding via versleutelde end-to-end encryptie een halt toe te roepen?", vragen de CDA-Kamerleden verder. Yesilgöz en Van Huffelen hebben drie weken om met een reactie te komen.

Naar aanleiding van het rapport kwam de Europese Commissie nogmaals met een pleidooi voor het invoeren van het eerder gepresenteerde scanplan, waardoor alle chatberichten en ander verkeer van Europese burgers kunnen worden gecontroleerd. "Deze wetgeving is dringend nodig, omdat de huidige wetgeving in augustus 2024 vervalt. Daarna verloopt de verordening die nu voorziet in een uitzondering op de Europese wet die de privacy van elektronische-communicatiediensten regelt", aldus een woordvoerder in een persbericht. "Het is dus van belang dat er voor de Europese verkiezingen van 2024 een akkoord wordt bereikt over de nieuwe wet."

Deze week werd ook bekend op basis van gelekt juridisch advies dat de juridische dienst van de Europese Raad heeft gewaarschuwd dat het scanplan mogelijk onrechtmatig is en waarschijnlijk door rechters nietig zal worden verklaard. Het juridisch advies waarschuwt verder dat het scanplan tot een "surveillancesleepnet" in alle EU-lidstaten leidt dat alle interpersoonlijke communicatiediensten die in de EU actief zijn raakt.