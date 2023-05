Minister opnieuw gevraagd naar mkb-fonds dat losgeld bij ransomware betaalt

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid is opnieuw gevraagd naar een fonds voor mkb-bedrijven waaruit het losgeld voor ransomware-aanvallen kan worden betaald. De minister liet eind maart al weten dat ze een dergelijk fonds niet ziet zitten. D66-Kamerlid Dekker-Abdulaziz had tijdens een debat over cybercrime in de Tweede Kamer om de oprichting van een dergelijk fonds gevraagd.

"Een fonds voor het mkb voor het betalen van losgeld is om die reden wat ons betreft niet de beste weg voorwaarts. Want zo'n fonds zou eigenlijk neerkomen op een soort verzekering. Er zijn in Nederland verzekeraars die cyberverzekeringen afsluiten voor schade geleden bij een ransomware-aanval. Een apart fonds daarvoor zou in die zin dus niet nodig zijn", reageerde de minister destijds.

Vandaag probeert Dekker-Abdulaziz het opnieuw, dit keer naar aanleiding van recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over online criminaliteit in Nederland. "Hoe kijkt u naar de oprichting van een gemeenschappelijk fonds voor mkb, waaruit losgeld zou kunnen worden betaald als hier goede reden toe is? Zo kan ook gezamenlijk worden geïnvesteerd in preventie en signalering", vraagt het D66-Kamerlid.

Yesilgöz moet verder duidelijk maken hoeveel procent van de ransomware-aanvallen in een aangifte resulteert en wat bedrijven kunnen doen wanneer er belangrijke data is gestolen en voor losgeld door criminelen wordt aangeboden. "Hoe kijkt u in dat kader naar het recente voorbeeld van de woningcorporatie uit Zwijndrecht die een aanzienlijk bedrag aan losgeld zou hebben betaald?", wil Dekker-Abdulaziz verder weten. Tevens is de minister gevraagd hoeveel geld er de komende jaren wordt uitgetrokken om bedrijven te helpen met de bescherming tegen ransomware-aanvallen. Yesilgöz heeft drie weken om met een reactie te komen.