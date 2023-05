Amsterdam onderzoekt aan banden leggen van Chinese beveiligingscamera's

De gemeente Amsterdam gaat onderzoeken hoe het de inzet van Chinese beveiligingscamera's aan banden kan gaan leggen. Een motie van D66-gemeenteraadslid werd eerder deze week tijdens een gemeenteraadsvergadering aangenomen (pdf). "Door het gebruik van Chinese camera’s het risico bestaat dat gegevens (beelden en meta) potentieel in handen kan komen van de fabrikant en daarmee het regime in China", aldus Aslami.

Het gemeenteraadslid stelt verder dat de AIVD onder andere China aanmerkt als een land met een offensief cyberprogramma gericht tegen Nederland en Nederlandse belangen en dat fabrikanten Hikvision en Dahua betrokken zijn bij grootschalige mensenrechtenschendingen van Oeigoeren in de Chinese regio Xinjang. Eind vorig jaar kwam Shula Rijxman, wethouder ICT en Digitale Stad, al met een brief over het gebruik van Chinese camera's door de gemeente Amsterdam (pdf).

Daarin werd onder andere aangekondigd dat camera’s die door de gemeente Amsterdam worden ingekocht niet vanaf het internet benaderbaar zijn en worden onderworpen aan een penetratietest. "Wij handelen hiermee in lijn met de adviezen van de rijksoverheid (het NCSC)", aldus de wethouder over het cameragebruik. Aslami wil echter via zijn motie kijken of de gemeente met de camera's kan stoppen.

Zo moet de gemeente onderzoeken op welke manier beveiligingscamera's van Chinese makelij, waaronder van Hikvision en Dahua, niet meer in gebruik worden genomen. Bij de inkoop van apparatuur rekening wordt gehouden met de OESO-richtlijnen en de gemeenteraad wordt geïnformeerd over het vervangen van de beveiligingscamera's en andere apparatuur van Chinese fabrikanten die bij de gemeente in gebruik zijn.

"China heeft een offensief cyberprogramma tegen Nederland. Laten we dan niet naïef zijn over de veiligheidsrisico’s die kleven aan surveillance-apparatuur van Chinese makelij", aldus Aslami. "Hiermee volgt Amsterdam het voorbeeld van verscheidene regeringen, zoals de Europese Unie en de Verenigde Staten."