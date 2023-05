Minister: politie kijkt mee in meerdere publiek toegankelijke chatgroepen

De politie kijkt mee in meerdere publiek toegankelijke chatgroepen, zo heeft minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid laten weten. De bewindsvrouw reageerde op Kamervragen over berichtgeving dat de politie meekeek in een besloten chatgroep van Extinction Rebellion. Dat gebeurde in aanloop naar de aanhouding van een groep klimaatactivisten, kort voor de A12-blokkade op 28 januari, zo meldde onderzoeksplatform Investico op basis van een strafdossier over een rechtszaak, dat in handen is van De Groene Amsterdammer, Trouw en het onderzoeksplatform.

Volt, D66, ,PvdD, PvdA, Bij1 en GroenLinks wilden opheldering van de minister. Die wil echter niets inhoudelijk over de zaak zeggen omdat de rechter zich nog over de zaak buigt. "Via de media heb ik begrepen dat de advocaat van de verdachten in deze zaak de rechter zal vragen om hierop in te gaan. Het past mij niet als minister hier uitspraken over te doen. Ik wacht het oordeel van de rechter af."

De Kamerleden wilden ook weten of de politie vaker meekijkt in de chatgroepen van actiegroepen of activisten. "Het meekijken in publiek toegankelijke chatgroepen wordt toegepast in diverse online groepen, afhankelijk van de te verwachten ernstige verstoring van de openbare orde en/ of het plegen van misdrijven. Het behoort tot de taak van de politie om dit te kunnen signaleren en vervolgens te kunnen optreden", aldus de minister.

Yesilgöz voegt toe dat dat dit wel binnen de wettelijke kaders moet gebeuren en er rekening met proportionaliteit en subsidiariteit moet worden gehouden. "Over hoe vaak de inzet heeft plaatsgevonden zijn geen cijfers bekend. Voor besloten groepen is deze bevoegdheid er in het kader van de openbare orde niet."