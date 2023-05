WhatsApp introduceert extra beveiligingsoptie voor chatgesprekken

WhatsApp heeft een extra optie voor het beveiligen van chatgesprekken geïntroduceerd, waardoor die alleen met een wachtwoord, vingerafdruk of gezichtsscan toegankelijk zijn. De feature heet Chat Lock en moet een extra beveiligingslaag bieden. Het was al mogelijk om toegang tot WhatsApp zelf via biometrie te beveiligen. Chat Lock biedt de optie om toegang tot specifieke chatgesprekken, zowel één-op-één als in groepen, alleen te krijgen na het opgeven van het wachtwoord van de telefoon, vingerafdruk of gezichtsscan.

Volgens WhatsApp is de feature vooral handig voor personen die hun telefoon met anderen delen en niet willen dat de ander deze chatgesprekken kan zien. Op dit moment werkt Chat Lock alleen met het wachtwoord of biometrische optie waarmee de telefoon zelf is te ontgrendelen, maar de komende maanden is het plan om chatgesprekken ook met een uniek wachtwoord te beveiligen in plaats van het wachtwoord dat voor de telefoon wordt gebruikt.