Franse privacytoezichthouder claimt succes in strijd tegen trackingcookies

Het aantal populaire websites in Frankrijk dat trackingcookies plaatst is de afgelopen jaren gedaald, alsmede het aantal trackingcookies dat nog wel wordt geplaatst, zo stelt de Franse privacytoezichthouder CNIL, dat zich al enige tijd met de aanpak van online tracking bezighoudt. Toch blijkt uit onderzoek dat een meerderheid van de Fransen nog altijd akkoord geeft voor het plaatsen van cookies.

CNIL ontwikkelde een tool genaamd CookieViz om het gebruik van trackingcookies op de duizend populairste websites in Frankrijk te monitoren. Daaruit blijkt dat het aantal websites dat zes of meer third-party cookies plaatst daalde van 24 procent in 2021 naar 12 procent in 2022. Verder daalde het aantal websites dat helemaal geen cookies van derden plaatst van 29 procent naar 20 procent. Ook het gemiddeld aantal trackingcookies dat websites plaatsen nam af.

Op basis van de cijfers die via CookieViz werden verzameld controleerde de Franse privacytoezichthouder of websites zich wel aan de privacywetgeving houden. Dat bleek niet altijd het geval, want CNIL verstuurde 94 formele waarschuwingen. Daarnaast legde de toezichthouder in totaal 421 miljoen euro aan boetes op aan bedrijven die zonder toestemming cookies plaatsten, bezoekers hier onvoldoende over informeerden of geen optie gaven om cookies te weigeren. CookieViz is nu ook als browserplug-in voor eindgebruikers beschikbaar.