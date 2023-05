NFI onderzoekt of registratie van verdiepingen door iPhones politie kan helpen

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft onderzocht of de registratie van verdiepingen door iPhones politie kan helpen bij de reconstructie van misdrijven. De gezondheidsapp van de iPhone geeft aan dat het ongeveer drie meter als een verdieping registreert. Uit het NFI onderzoek is gebleken dat een belangrijke voorwaarde is dat de gebruiker tegelijkertijd loopt, anders registreert de telefoon geen verdiepingen.

Aanleiding voor het onderzoek is een dodelijke steekpartij op de derde etage van een portiekwoning in Den Haag. De verdachte in deze zaak ontkent alle betrokkenheid. De politie wist aan de hand van de gegevens in de telefoon de aanwezigheid van de man tot aan de voordeur van de woning vast te stellen, alleen niet binnen op de derde etage. De telefoon had namelijk maar twee etages geregistreerd.

Om de betrouwbaarheid van de verdiepingenregistratie te testen voerde het NFI verschillende tests uit, om zo te kijken welke factoren invloed hebben op de nauwkeurigheid van de registraties. Uit het NFI-onderzoek is gebleken dat een iPhone inderdaad grofweg elke drie meter hoogteverschil als een verdieping registreert. Er worden geen fysieke etages geteld.

Verder bleek dat de gezondheidsapp van Apple alleen verdiepingen registreert als de gebruiker omhoog loopt. IPhones bevatten echter ook een bestand dat tijdelijke informatie bevat over zowel naar boven als naar beneden gelopen verdiepingen. Dit bestand is niet zichtbaar voor een gebruiker, maar kan met forensische software van de telefoon worden gehaald.

In het geval van de steekpartij bleek dat de registratie van twee verdiepingen paste bij het scenario dat de man vanaf de begane grond naar de derde etage is gelopen. De hoogte van de derde verdieping was namelijk zo’n zeven meter, wat twee blokken van drie meter en een restje van een meter is. "We weten dat de app elke 3 meter als een etage telt. Het aantal fysieke verdiepingen hoeft dus niet overeen te komen met het aantal verdiepingen dat de telefoon registreert", zegt NFI-wetenschapper Jan Peter van Zandwijk.