VS looft 10 miljoen dollar uit voor gouden tip verdachte ransomware-aanvallen

De Amerikaanse autoriteiten hebben een beloning van 10 miljoen dollar uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van een Russische man die wordt verdacht van ransomware-aanvallen op de vitale infrastructuur in de VS. Volgens de aanklacht heeft de man samen met handlangers aanvallen uitgevoerd met de LockBit-, Babuk- en Hive-ransomware. Onder andere overheidsinstanties, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen raakten met de ransomware besmet.

Zo werden met de LockBit-ransomware meer dan veertienhonderd aanvallen uitgevoerd. Een zelfde aantal aanvallen vond plaats met de Hive-ransomware. Bij de aanvallen werd in totaal vierhonderd miljoen dollar losgeld geëist. Slachtoffers die tot betaling overgingen betaalden in totaal tweehonderd miljoen dollar. Honderdtwintig miljoen dollar ontvingen de criminelen achter de Hive-ransomware. Via de LockBit-ransomware werden slachtoffers voor 75 miljoen dollar afgeperst.

De Russische verdachte is aangeklaagd voor het opzettelijk beschadigen van beveiligde computers, het samenzweren om beveiligde computers te beschadigen en het samenzweren om losgeldeisen te versturen. Indien schuldig bevonden kan de Rus een gevangenisstraf van meer dan twintig jaar krijgen.