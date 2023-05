Onderzoek: telefoons die politie VS verkoopt bevatten gevoelige privédata

Telefoons die door de Amerikaanse politie in beslag zijn genomen of gevonden, en niet worden geclaimd, worden vaak aan het publiek verkocht, maar de toestellen bevatten geregeld gevoelige gegevens van de vorige eigenaar. Dat ontdekten onderzoekers van de University of Maryland. Die besloten via veilingsite PropertyRoom.com 228 door de Amerikaanse politie aangeboden telefoons aan te schaffen en onderzoeken.

Het gaat om telefoons die verbeurd zijn verklaard, in beslag genomen, gestolen of zijn gevonden en ingeleverd bij verloren voorwerpen. De onderzoekers stellen dat ze een schokkende hoeveelheid persoonlijke informatie op de toestellen vonden. Zo bleek dat 21,5 procent van de telefoons niet vergrendeld was. Zo'n vijf procent gebruikte een eenvoudig te raden pincode of ontgrendelpatroon en op één telefoon was een post-it geplakt waarop politie de pincode had geschreven.

Bij een kwart van de gekochte telefoons wisten de onderzoekers alle data veilig te stellen, waaronder browsegeschiedenis, naaktfoto's, gebruikersnamen en wachtwoorden voor allerlei diensten, e-mails, sms-berichten, bankgegevens, creditcardnummers, bewijs van criminele activiteiten en social-securitynummers en kredietrapporten van slachtoffers van identiteitsdiefstal. De onderzoekers stellen dat in het laatste geval slachtoffers opnieuw slachtoffer werden doordat politie hun persoonlijke informatie beschikbaar maakte. De onderzoekers hopen dat hun onderzoek ervoor zal zorgen dat politie geen telefoons met gebruikersgegevens meer verkoopt of die eerst wist.