Staatssecretaris krijgt Kamervragen over beveiligingsniveau van Twitter

Staatssecretaris Van Huffelen heeft van GroenLinks Kamervragen gekregen over het beveiligingsniveau van Twitter. Aanleiding is de aankondiging van het platform dat het betalende gebruikers de mogelijkheid geeft om hun privéberichten te versleutelen op een manier waardoor Twitter, naar eigen zeggen, geen toegang meer tot de inhoud heeft.

"Welk basisniveau bescherming acht u noodzakelijk voor gebruikers van sociale mediaplatforms, waaronder Twitter?", wil GroenLinks-Kamerlid Bouchallikh van de staatssecretaris weten. De staatssecretaris moet ook duidelijk maken hoe de beveiliging van reguliere, niet-betalende Twittergebruikers zich tot dit basisniveau verhoudt. "Hoe verhoudt zowel de beveiliging van regulier als betaald gebruik van Twitter zich tot nationale en internationale grond- en mensenrechten? Waarin zitten op dit vlak de verschillen tussen reguliere en betalende gebruikers?", vraagt Bouchallikh verder.

Van Huffelen moet ook aangeven of ze aanwijzingen heeft dat privéberichten van niet-betalende gebruikers van Twitter onvoldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld doordat deze ingezien kunnen worden door partijen die daartoe niet bevoegd zijn, en of ze kan uitsluiten dat dit gebeurt. "Heeft u zicht op het gebruik van versleutelde communicatiekanalen, zoals dat voor betalende Twittergebruikers mogelijk wordt, door bewindspersonen? Hoe zou u een verbod daarop beoordelen, in het licht van een juiste naleving van de Wet Open Overheid?", wil Bouchallikh als laatste weten. De Kamervragen dienen binnen drie weken te zijn beantwoord.