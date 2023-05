DTC: bijna tachtig procent zzp'ers gebruikt zakelijke computer ook privé

Bijna tachtig procent van de zzp'ers gebruikt hun zakelijke computer ook voor privédoeleinden, zo stelt het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken op basis van onderzoek onder meer dan vierhonderd zzp'ers. Daarnaast hebben zzp'ers vaak ook geen tweefactorauthenticatie (2FA) ingeschakeld, is er geen bellijst voor digitale noodsituaties en is er geen risicoanalyse voor digitale veiligheid gemaakt.

Volgens het DTC laten de onderzoeksresultaten zien dat zzp'ers onvoldoende maatregelen nemen om hun bedrijf tegen digitale aanvallen te beschermen. Ook bij mkb-bedrijven blijkt het nodige mis te zijn aldus de overheidsinstantie. Zo kan 35 procent van het personeel bij mkb-bedrijven zelf software installeren, heeft 37 procent geen 2FA voor bedrijfsapplicaties ingeschakeld en blijkt dat bij veel mkb'ers macro's niet zijn uitgeschakeld.

"Hoewel de zzp-groep gemiddeld lager scoort op het nemen van de cybersecuritymaatregelen, heeft deze groep meer inzicht in de genomen maatregelen dan de mkb-groep. Bij de mkb-groep is het vaker onduidelijk of bepaalde maatregelen wel of niet genomen zijn", aldus het DTC. Een verschil tussen de twee groepen is dat mkb'ers vaker een bellijst hebben voor digitale noodgevallen, terwijl dit onder zzp'ers een van de minst nageleefde maatregelen is. Ook testen zzp'ers in vergelijking met mkb'ers minder vaak of hun back-up ook echt werkt als het nodig is.

"Er wordt vaak gedacht dat kleine bedrijven geen interessant doelwit zijn voor cybercriminelen. Ten onrechte. Een cyberaanval treft heel vaak de systemen die onvoldoende beschermd zijn", zegt DTC-manager Michel Verhagen. Naar aanleiding van deze resultaten start het DTC vandaag een bewustwordingscampagne over cybersecuritymaatregelen die ondernemers zelf snel kunnen uitvoeren. Het doel van deze campagne is om zzp’ers en mkb’ers aan te moedigen om vandaag nog actie te ondernemen om hun weerbaarheid te vergroten.