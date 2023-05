Consumentenbond blij met recordboete voor Meta: "Het net sluit zich"

De Consumentenbond is blij met de recordboete van 1,2 miljard euro die Meta van de Ierse privacytoezichthouder heeft gekregen voor het schenden van de AVG. Volgens de consumentenorganisatie laat de boete zien dat het net zich rond Meta aan het sluiten is. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, spreekt van een belangrijke slag voor consumenten. Aanleiding voor de boete is het doorsturen van de gegevens van Europese gebruikers naar Amerikaanse servers op basis van een modelcontract.

Nadat het Europees Hof van Justitie in 2020 het Privacy Shield-verdrag ongeldig verklaarde zijn er nieuwe afspraken nodig voor het uitwisselen van persoonsgegevens tussen de EU en de VS. Het Hof oordeelde dat de bescherming van persoonsgegevens in de VS ernstig tekortschiet. Om toch data te kunnen uitwisselen maken Meta en andere bedrijven gebruik van een modelcontract. De Ierse toezichthouder is nu tot oordeel gekomen dat een modelcontract de risico's op schending van fundamentele rechten en vrijheden van Europese burgers, zoals het Hof eerder oordeelde, niet wegneemt.

"Facebook staat niet boven de wet en moet zich net als iedereen aan de regels houden. De hoogste Europese rechter oordeelde twee keer dat Facebook gegevens van consumenten niet zonder goede waarborgen naar servers buiten Europa mag doorsturen. En toch gaat het bedrijf hier gewoon mee verder. Het is hoog tijd dat Facebook tot de orde wordt geroepen, stopt met het schenden van consumentenrechten en consumenten gaat compenseren", zegt Dick Bouma, voorzitter van Data Privacy Stichting.

Begin maart wonnen de Data Privacy Stichting en de Consumentenbond een zaak die ze tegen Facebook hadden aangespannen. De rechter oordeelde dat Facebook tien jaar lang illegaal gegevens van Nederlandse gebruikers heeft verwerkt. "Met de uitspraak is de weg vrij voor een schadevergoeding voor Nederlandse consumenten", aldus de Consumentenbond destijds.

Meer dan 230.000 Nederlandse Facebookgebruikers hebben zich inmiddels bij de claim van beide organisaties tegen Facebook aangesloten. "Langzaam maar zeker sluit het net zich rond Facebook", stelt Molenaar, die gebruikers oproept zich bij de claim aan te sluiten. "We moeten samen een vuist maken tegen Facebook."