EFF blikt terug op 10 jaar sinds Snowden: "Strijd tegen surveillance niet voorbij"

Het is bijna tien jaar geleden dat de eerste onthullingen van klokkenluider Edward Snowden verschenen, maar de strijd tegen surveillance is nog niet voorbij, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF in een terugblik. Snowden werkte voor de NSA en wist een grote hoeveelheid gevoelige informatie van de Amerikaanse inlichtingendienst mee te nemen, die hij vervolgens met allerlei kanten deelde.

Zo kwam The Guardian op 6 juni 2013 met het bericht dat de NSA de telefoongegevens van miljoenen Amerikanen verzamelde, gevolgd door een artikel over het PRISM-programma van de Amerikaanse geheime dienst. De EFF blikt nu terug op wat er in tien jaar tijd is veranderd. Zo zijn verschillende NSA-programma's beëindigd en is het web nu grotendeels versleuteld.

De strijd tegen surveillance is echter nog steeds gaande, aldus de EFF. Zo vecht de burgerrechtenbeweging tegen Sectie 702 van de Foreign Intelligence Surveillance Act, die de NSA toestaat om surveillanceprogramma's te starten en allerlei inlichtingen te verzamelen. Ook andere wet- en regelgeving die de Amerikaanse geheime dienst laat spioneren, zoals Executive Order 12333, is nog steeds van kracht. Verder stelt de EFF dat het Amerikaanse Congres privacy nog altijd niet serieus neemt, waardoor er geen wetgeving komt die de privacy van burgers tegen bedrijven en de NSA moet beschermen, aldus de burgerrechtenbeweging.