Amazons handpalmscanner kan nu ook leeftijd klanten verifiëren

Amazon heeft de eigen handpalmscanner van een nieuwe functionaliteit voorzien, waardoor die ook de leeftijd van klanten kan verifiëren, zo heeft het bedrijf vandaag aangekondigd. De Amazone One is een handpalmscanner waarmee klanten alleen door middel van een handpalmscan kunnen betalen, toegang krijgen of hun klantenkaart kunnen aanbieden. Onder andere winkels en sportlocaties in de Verenigde Staten maken er gebruik van.

De scanner maakt hiervoor gebruik van een unieke palmafdruk van de klant of bezoeker die eerst is gemaakt. Bij de initiële registratie moet de klant eerst zijn creditcard in de Amazon One steken en daarna zijn handpalm laten scannen. Vervolgens moet een telefoonnummer worden opgegeven. Het is niet nodig om over een Amazon-account te beschikken, maar klanten kunnen wel hun handpalmscan aan hun account koppelen.

De scanner kan nu ook voor leeftijdsverificatie worden gebruikt. Hiervoor moeten klanten wel eerst via de website van Amazon One een foto van hun identiteitsbewijs of rijbewijs en een selfie uploaden. Amazon zegt dat het de kopieën niet opslaat. Eenmaal geverifieerd kunnen klanten in de Verenigde Staten via alleen hun handpalm alcohol aanschaffen. De Amazon One wordt in Amazon Go-winkels en supermarktketen Whole Foods gebruikt, alsmede sportlocaties, vliegvelden, uitgaansgelegenheden en andere winkels.

Amazon claimt dat palmherkenning meer privé is dan andere biometrische alternatieven, omdat iemands identiteit niet op basis van een afbeelding van de handpalm is te bepalen. Daarnaast moet iemand ook bewust zijn handpalm over een scanner houden en is het contactloos, aldus een uitleg. Verder laat het bedrijf weten dat de palmgegevens van klanten gescheiden van andere Amazon-klantdata wordt opgeslagen en alleen voor het genereren van een unieke "palm signature" wordt gebruikt. Eén Amerikaans amfitheater besloot na een publiekscampagne te stoppen met het gebruik van de Amazone One. Critici waren bang dat palmafdrukken met opsporingsdiensten gedeeld zouden kunnen worden.