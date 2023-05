Nederlandse steden en bedrijven kunnen eigen top level domain aanvragen

Nederlandse steden, regio's en bedrijven kunnen straks hun eigen top level domain (TLD) aanvragen, zoals .rotterdam, .twente . en .klm. Deze TLD's komen dan naast bestaande extensies als .nl, .com, .amsterdam en .frl, zo meldt de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert.

De laatste mogelijkheid om een stad of regio in te schrijven bij ICANN, de partij die gaat over de uitgifte van nieuwe extensies, sloot in 2012. Sindsdien werden de meer dan twaalfhonderd aangevraagde en goedgekeurde top level domains geleidelijk online gebracht. Dit voorjaar deed ICANN de aankondiging dat er voor 1 augustus 2023 een plan met concrete data voor de nieuwe aanvraagperiode moet liggen. Bij aanvragen voor een stad of regio geldt daarnaast de eis dat de bevoegde overheid akkoord gaat. Voor bijvoorbeeld .twente zou dat de provincie Overijssel zijn.

Onlangs werden de eerste phishingaanvallen via het .zip top level domain waargenomen. Het .zip TLD is één van de acht nieuwe top level domains van Google die begin deze maand werden gelanceerd. Naast .zip gaat het ook om .dad, .phd, .prof, .esq, .foo, .mov en .nexus. En in april kwam Microsoft met "cloud.microsoft", het nieuwe generieke domein voor alle Microsoft 365 apps en services.