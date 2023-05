Plan om voetbalfans alleen met vingerafdruk toegang tot stadion te geven

Voetbalfans zouden alleen nog toegang moeten krijgen tot stadions als ze hun vingerafdruk laten scannen en die gekoppeld is aan het toegangsbewijs, zo behelst een nieuw plan. Politiebonden zijn voorstander, zo meldt De Telegraaf vandaag. Het plan stelt dat de vingerafdrukken van personen met een stadionverbod in een politiedatabase worden opgeslagen. Doordat de vingerafdruk is gekoppeld aan het toegangsbewijs kunnen deze personen niet meer het stadion in.

"Het wordt hoog tijd dat er door de KNVB geïnvesteerd wordt in veiligheid en dat kan zeker met persoonsgebonden toegangskaarten. Want zoals het nu gaat, kan het echt niet meer", zegt Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond tegen De Telegraaf. Volgens Wim Groeneweg, voorzitter van politiebond ACP, is privacy een 'belangrijk ding'. "Maar als dit een begaanbare weg is moeten we dat wat mij betreft inslaan. Er is in dit goed doordachte plan gekeken naar de belangen van de voetbalclubs, de veiligheid en de supporters. Dit zou dichtbij de oplossing kunnen zitten."

Het plan is bij het ministerie van Justitie en Veiligheid ingediend. Dat zegt nog vragen te hebben rondom privacy en haalbaarheid, maar zegt het plan met de KNVB te zullen delen. "Wij zijn grote voorstanders van een digitale meldingsplicht en ook deze toepassing van vingerafdrukken kan een oplossing zijn om het supportersgeweld te beteugelen. Maar inhoudelijk kan ik nog niet reageren omdat dit te prematuur is. Maar het mag duidelijk zijn dat alle initiatieven om het geweld uit de stadions te weren serieus door ons bestudeerd zullen worden", laat de KNVB in een reactie weten.

"Als je met het vliegtuig reist, wordt je tegenwoordig ook op allerlei mogelijke manieren gecontroleerd. Waarom zou dat niet kunnen als je een voetbalstadion in wil?", reageert Groeneweg in Goedemorgen Nederland. De KNVB deed in 2007 al een proef met het gebruik van vingerafdrukken bij de toegangscontrole in de stadions.