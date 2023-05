Beheerder internationale spoofingdienst iSpoof veroordeeld tot 13 jaar cel

Een 35-jarige Britse man is wegens het beheer van de internationale spoofingdienst iSpoof.cc veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar en vier maanden. Via de spoofingdienst, die in Nederland werd gehost en eind vorig jaar uit de lucht werd gehaald, konden gebruikers eenvoudig hun eigen telefoonnummer verbergen en een ander telefoonnummer opgeven dat gebelde personen op hun telefoonscherm te zien kregen.

Zo werd de dienst onder andere voor bankhelpdeskfraude gebruikt. Volgens de autoriteiten hebben criminelen via iSpoof mensen wereldwijd voor 115 miljoen euro opgelicht. Het Britse openbaar ministerie (CPS) stelt dat meer dan tweehonderdduizend Britten het doelwit van iSpoof-gebruikers zijn geworden. Zeventigduizend van deze slachtoffers zijn inmiddels door de Britse politie ingelicht. De beheerder van de website verdiende hiermee 1,5 miljoen euro, zo laat het Britse openbaar ministerie verder weten, dat van plan is om dit bedrag in beslag te nemen.