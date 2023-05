"Europese privacytoezichthouders laten na om AVG goed te handhaven"

De AVG is deze week vijf jaar van kracht, maar Europese toezichthouders laten na om de privacywetgeving goed te handhaven, zo stelt noyb, de organisatie van privacyactivist Max Schrems. Met name de Autoriteit Persoonsgegevens heeft nog tientallen klachten van noyb op de plank liggen. Een klacht die noyb bij de Ierse privacytoezichthouder indiende leidde tot een boete van 1,2 miljard euro voor Meta, maar volgens de privacyorganisatie is dit juist een voorbeeld van niet-werkende handhaving.

De Ierse privacytoezichthouder DPC had namelijk meer dan tien jaar nodig om tot een eerste beslissing te komen, waar Meta nu tegen in beroep gaat. Daarnaast moest Schrems ook drie verschillende zaken tegen de DPC aanspannen zodat die zijn werk deed, aldus noyb. De kosten hiervan bedragen naar schatting meer dan tien miljoen euro. Ook stelt noyb dat de beslissing van de Ierse toezichthouder om met de boete van 1,2 miljard euro te komen strategisch was vertraagd tot het vijfjarig jubileum van de AVG.

Het is niet alleen de Ierse privacytoezichthouder die ervan langs krijgt. Noyb heeft een kaart gemaakt met Europese privacytoezichthouders waar bepaalde problematiek speelt. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) staat op deze kaart vermeld. Volgens noyb zijn klachten die het jaren geleden bij de Nederlandse privacytoezichthouder indiende nog altijd niet behandeld.

De afgelopen jaren diende noyb meer dan achthonderd klachten bij Europese privacytoezichthouders in. 85 procent daarvan wacht nog altijd op een beslissing en 470 klachten liggen al meer dan anderhalf jaar op de plank. Zestig van deze privacyklachten werden bij de AP ingediend. De Nederlandse privacytoezichthouder is daarmee koploper. Geen enkel ander land heeft meer privacyklachten van noyb op de plank liggen.

"De AVG had sterke politiek steun. Vijf jaar verder zien we veel weerstand bij toezichthouders en rechtbanken om de wet te handhaven. De wetgever heeft gesproken, maar nationale rechtbanken en autoriteiten vinden continu nieuwe manieren om niet te luisteren", aldus Schrems. "Het voelt vaak dat er meer energie wordt gestoken in het ondermijnen van de AVG dan die te volgen." De privacyactivist hoopt dan ook dat toezichthouders hun houding veranderen en op een "serieuze handhavingscultuur" overstappen.