NFI wil stabiele financiering voor digitale forensische zoekmachine Hansken

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wil dat er stabiele financiering komt voor de digitale forensische zoekmachine Hansken. Op 1 juli stopt namelijk een deel van de financiering. Dat laat het NFI in het vandaag verschenen Jaarbericht weten. Hansken is een digitale forensische zoekmachine voor het doorzoeken van grote hoeveelheden digitale data. Het gaat bijvoorbeeld om digitaal materiaal van telefoons, harde schijven en geheugenkaartjes.

Het platform werd elf jaar geleden gelanceerd. Sindsdien gebruikten opsporingsdiensten het platform in meer dan duizend strafzaken. Het programma Hansken is enkele jaren geleden met tijdelijke financiële steun vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid gestart om de zoekmachine verder te ontwikkelen. Het programma loopt echter op 1 juli af, waardoor ook een deel van de financiering voor Hansken stopt.

Het NFI voert inmiddels overleg met andere partijen in de strafrechtketen, het ministerie en de overige gebruikers van Hanksen. "Maar een oplossing is vooralsnog niet gevonden." Miljoenen onderschepte berichten die gebruikers van het versleutelde chatplatforms Ennetcom en Encrochat uitwisselden werden via Hansken doorzoekbaar gemaakt. "De doorontwikkeling van Hansken is van belang om ondermijnende, zware criminaliteit te kunnen blijven aanpakken, en dat vereist continuïteit en stabiliteit met structurele financiering", aldus het NFI.