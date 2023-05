Spaanse overheid voor verbod op end-to-end encryptie in Europese Unie

De Spaanse overheid wil dat het voor EU-gebaseerde aanbieders wordt verboden om end-to-end encryptie aan hun gebruikers aan te bieden, zo meldt Wired op basis van een gelekt document (pdf). Daarnaast zijn vijftien Europese landen in meer of mindere mate voorstander van het omstreden scanplan van de Europese Commissie om alle chatberichten en ander verkeer van Europese burgers te controleren.

Het gelekte document heeft als onderwerp regels om kindermisbruik tegen te gaan en vraagt twintig landen naar hun mening over het scannen van versleuteld materiaal. Spanje laat daarop weten dat het voorstander is van wetgeving die het EU-gebaseerde serviceproviders verbiedt om end-to-end encryptie te implementeren. Ook vindt de Spaanse overheid dat opsporingsdiensten toegang tot data moeten hebben om hun taken uit te voeren.

Nederland stelt in de reactie dat het heeft gepleit voor een toevoeging aan het voorstel dat end-to-end encryptie niet onmogelijk mag worden gemaakt. Aan de andere kant wordt ook gewezen naar de eigen technische experts die stellen dat het inspecteren van de inhoud van chatberichten en ander verkeer op het apparaat van de gebruiker de enige vorm van detectie is waarbij end-to-end encryptie niet wordt gecompromitteerd. Critici stellen dat ook bij inspecties op het toestel end-to-end encryptie wordt ondermijnd. Bij deze vorm van versleuteling is de inhoud namelijk alleen voor de afzender en ontvanger beschikbaar en wanneer een derde partij de inhoud kan controleren is dat niet meer het geval.

Naast Nederland lieten ook Duitsland en Estland weten dat encryptie niet mag worden verzwakt. Roemenië stelt in het gelekte document dat end-to-end encryptie geen "schuilplaats" voor kwaadwillenden mag worden en vindt daarom naar eigen zeggen het beschermen van kinderen belangrijker. Eerder meldde The Guardian dat België, Bulgarije, Cyprus, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Roemenië en Spanje het scanplan van Brussel steunen.