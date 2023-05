Belastingaangifte vanuit buitenland niet meer met wachtwoord en gebruikersnaam

Wie in het buitenland woont en in Nederland belastingaangifte over Nederlands inkomen moet doen kan vanaf 1 juli niet meer met een gebruikersnaam en wachtwoord bij de Belastingdienst inloggen. Vanaf dan kan er alleen nog worden ingelogd met DigiD of een ander Europees erkend inlogmiddel. De zogenoemde "buitenlands belastingplichtigen" kunnen nu al geen gebruikersnaam en wachtwoord meer bij de Belastingdienst aanvragen.

Vorig jaar oktober besloot de fiscus al om het inloggen via DigiD met alleen gebruikersnaam en wachtwoord voor MijnBelastingdienst te stoppen. Sindsdien is een sms-controle of de DigiD-app als tweede factor verplicht. Sinds 10 mei is het ook niet meer mogelijk om alleen met DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in te loggen. "U regelt steeds meer online. Ook met de overheid. Vaak gaat het daarbij om privacygevoelige gegevens. Door een extra beveiliging toe te voegen aan het inloggen, zijn uw gegevens nog beter beschermd", aldus de uitleg van de SVB.