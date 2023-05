MikroTik verhelpt kwetsbaarheid waardoor routers zijn over te nemen

MikroTik heeft een kwetsbaarheid verholpen waardoor routers van het bedrijf door een ongeauthenticeerde aanvaller zijn over te nemen. Het beveiligingslek werd vijf maanden geleden al gedemonstreerd tijdens de Pwn2Own-wedstrijd in Toronto en volgens de organisatie meteen gemeld bij MikroTik, maar de routerfabrikant ontkent dit. Via het beveiligingslek kan een aanvaller die zich in hetzelfde netwerk als de router bevindt willekeurige code op het apparaat uitvoeren.

Pwn2Own is een jaarlijks terugkerende wedstrijd georganiseerd door het Zero Day Initiative (ZDI), waarbij onderzoekers worden beloond voor het demonstreren van onbekende kwetsbaarheden in allerlei producten. De betreffende fabrikant wordt vervolgens over het probleem ingelicht. Het ZDI stelt dat het MikroTik op 9 december 2022 heeft ingelicht over het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2023-32154.MikroTik zegt dat het de bugmelding nooit heeft ontvangen. Normaliter maakt het ZDI gerapporteerde kwetsbaarheden na een bepaalde tijd openbaar, ook al heeft de betreffende fabrikant nog geen patches beschikbaar gemaakt. Het bedrijf vroeg MikroTik op 9 mei om een update over de stand van zaken en stuurde een dag later op verzoek van de routerfabrikant de bugmelding nogmaals op.

Tevens stelde het ZDI dat het de details van de kwetsbaarheid op 17 mei openbaar zou maken. In een blogposting stelt MikroTik dat het probleem alleen speelt in MikroTik RouterOS versie 6.xx en 7.xx en zich alleen voordoet als de IPv6 advertisement receiver functionaliteit is ingeschakeld. Volgens MikroTik wordt de kwetsbare instelling zelden gebruikt. Als oplossing kunnen IPv6 advertisements worden uitgeschakeld of kan er worden geüpdatet naar een nieuwere versie van RouterOS, het besturingssysteem dat op MikroTik-routers draait.