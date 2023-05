GitLab roept organisaties op om kritiek path traversal-lek snel te patchen

GitLab roept organisaties op om een kritieke path traversal-kwetsbaarheid, waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller willekeurige bestanden op de server kan lezen, zo snel mogelijk te patchen. De impact van het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2023-2825, is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 10.0.

GitLab is een online DevOps-tool waarmee ontwikkelaars samen software kunnen ontwikkelen. Organisaties kunnen GitLab op hun eigen server of servers installeren. Het probleem is aanwezig in zowel de GitLab Community Edition (CE) als de Enterprise Edition (EE) versie 16.0.0. Eerdere versies zijn niet kwetsbaar. Via het lek kan een ongeauthenticeerde gebruiker via path traversal willekeurige bestanden op de server lezen als een bijlage in een publiek project aanwezig dat in minstens vijf groepen is ingebed.

Bij path traversal is het mogelijk voor een aanvaller om toegang tot mappen en bestanden te krijgen waar hij eigenlijk geen toegang toe zou moeten hebben. GitLab geeft echter geen verdere details over de kwetsbaarheid. Wel raadt het organisaties ten sterkste aan om versie 16.0.1 zo snel mogelijk te installeren.