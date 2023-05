Wervingsactie voor cybervrijwilligers levert politie tientallen aanmeldingen op

De politie heeft via een wervingsactie voor cybervrijwilligers tientallen aanmeldingen gekregen. De politie Oost-Nederland spreekt van een groot succes en kijkt of de vrijwilligers ook bij andere teams kunnen worden ingezet. Dat laat de Barneveldse Krant weten. Het politieteam Veluwe Vallei Noord startte afgelopen maart een pilot waarbij het cybervrijwilligers zocht voor ondersteuning bij lopende onderzoeken en preventieve acties.

Deelnemers gaan onderdeel uitmaken van het basisteam Veluwe Vallei Noord en werken vanuit het politiebureau in Barneveld. "Of het nu gaat om bankhelpdeskfraude, phishing, ransomware, vriend-in-noodfraude of sextortion; de aanpak van digitale criminaliteit en cybercrime heeft anno 2023 hoge prioriteit", aldus de politie. Er werd gezocht naar vrijwilligers die maatschappelijk betrokken zijn en hun kennis en ervaring over cybercrime en digitale veiligheid graag willen delen met de politie om zo bij te dragen aan een veiliger online domein.

Naast ondersteuning bij lopende onderzoeken helpen vrijwilligers ook bij het opnemen van aangiften en het analyseren daarvan, om zo trends te ontdekken zodat er beter kan worden aangesloten op behoeftes uit de gemeenten. Politievrijwilligers ontvangen een reiskosten- en vrijwilligersvergoeding. Daarnaast moeten ze ook een veiligheidsonderzoek ondergaan en net als andere agenten de ambtseed of ambtsbelofte afleggen.