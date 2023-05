Zyxel-firewalls door middel van kritieke kwetsbaarheid over te nemen

Firewalls van Zyxel bevatten twee kritieke kwetsbaarheden waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller de apparaten op afstand kan overnemen. De netwerkfabrikant heeft patches uitgebracht om de problemen (CVE-2023-33009 en CVE-2023-33010) te verhelpen. Het gaat in beide gevallen om buffer overflows waardoor een denial of service of remote code execution mogelijk is.

Een aanvaller hoeft hiervoor niet eerst over inloggegevens te beschikken, wat de impact van beide beveiligingslekken vergroot. Updates zijn beschikbaar gemaakt voor de Zyxel ATP, USG FLEX, USG FLEX50(W) / USG20(W)-VPN, VPN en ZyWALL/USG. De impact van beide kwetsbaarheden is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Vorig jaar waarschuwde de Amerikaanse geheime dienst NSA nog voor actief misbruik van een andere kritieke kwetsbaarheid in de firewalls van Zyxel. Dit probleem werd vier dagen na het verschijnen van de update misbruikt.