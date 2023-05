Ministerie van Onderwijs en DUO hadden vorig jaar meer datalekken

Het ministerie van Onderwijs en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kregen vorig jaar met meer datalekken te maken dan het jaar daarvoor, zo blijkt uit het jaarverslag van het ministerie. Dat ontving zelf 32 meldingen van mogelijke datalekken op het departement. Dat waren er in 2021 nog elf. Na onderzoek bleek dat er voor tien meldingen geen vervolgactie nodig was. omdat er bij nader inzien geen sprake van een privacy-inbreuk was. Vijf datalekken zijn bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemeld. Dat waren er een jaar eerder nog twee.

"Een awarenesscampagne en het hierdoor bewuster omgaan met mogelijke datalekken heeft geleid tot een kleine toename van het aantal gemelde datalekken", aldus het ministerie. Ontving DUO in 2021 nog 113 meldingen van potentiële datalekken, dat waren er vorig jaar 126. In 85 gevallen was er daadwerkelijk sprake van een datalek, tegenover 82 echte datalekken in 2021. In 29 gevallen werd dit bij de AP gemeld. Vier meer dan in 2021 het geval was. Verder werden 23 datalekken gemeld aan de personen van wie de gegevens waren gelekt. Een jaar eerder ging het nog om 25 van dergelijke meldingen.

"Op inhoud is er geen significante verschuiving in de soorten of oorzaken van datalekken binnen DUO geconstateerd en ook qua aantal datalekken zijn geen grote wijzigingen aan de orde. De aard van de datalekken wordt continu gemonitord om te bepalen of eventuele aanpassingen in processen noodzakelijk zijn", aldus het ministerie.