"Let's Encrypt inmiddels onderdeel van hoe het internet werkt"

Het is deze week tien jaar geleden dat de Internet Security Research Group (ISRG) werd opgericht, met als doel de ontwikkeling van Let’s Encrypt. Inmiddels is de certificaatautoriteit onderdeel van hoe het internet werkt, zo stelt ISRG-directeur Josh Aas. Let's Encrypt geeft gratis tls-certificaten uit waarmee websites een versleutelde verbinding met bezoekers kunnen opzetten. Inmiddels maken honderden miljoenen websites gebruik van Let's Encrypt certificaten.

De komende jaren wil het ISRG zich met Let's Encrypt richten om ook op de lange termijn certificaten uit te kunnen blijven geven. "Let's Encrypt is nu gewoon onderdeel van hoe het internet werkt, en dat is voor meerdere redenen fantastisch, maar het houdt ook in dat het voor lief kan worden genomen", aldus Aas. "We zorgen ervoor dat dit niet zal gebeuren en we Let's Encrypt betrouwbaar kunnen laten draaien en investeringen in diens toekomst kunnen doen."

De ISRG-directeur merkt op dat het internet niet met security en privacy in het achterhoofd is ontwikkeld. "Er zijn dus voldoende kansen voor ons om de infrastructuur te verbeteren. Het internet is ook continu aan het groeien en veranderen, dus het is ook onze taak om naar de toekomst te kijken en ons zo goed als mogelijk voor te bereiden op de volgende reeks dreigingen en uitdagingen."