ABN Amro adviseert instellen van limiet op bankrekening tegen online fraude

Het instellen van een dag- en paslimiet kan helpen tegen online fraude, zo claimt ABN Amro. De bank kwam twee jaar geleden onder vuur te liggen van televisieprogramma Kassa omdat het mogelijk is om via de e.dentifier tot 250.000 euro over te boeken. Met iDeal kan er bij de bank tot 50.000 euro worden betaald. Destijds kon dat niet worden aangepast, meldde Kassa.

Tegenwoordig is het mogelijk om een daglimiet in te stellen waarbij er maximaal 5.000 euro kan worden overgemaakt. Volgens onderzoek van Ipsos dat in opdracht van ABN Amro werd uitgevoerd zou 77 procent van de Nederlanders een pas- of daglimiet op zijn betaalrekening hebben ingesteld, zo laat De Telegraaf weten. Het onderzoek zelf is niet te vinden op de website van de bank.

"Online criminaliteit en fraude is een groeiend probleem, waar helaas nog steeds veel Nederlanders slachtoffer van worden”, zegt Neiske Ritsma, projectleider fraude en veilig bankieren bij ABN Amro. Ze stelt dat het instellen van een dag- en paslimiet of van het betaalalert het internetcriminelen nét wat lastiger kan maken om iemand in korte tijd zoveel mogelijk geld afhandig te maken.