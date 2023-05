Python Package Index verplicht 2FA voor alle softwareprojecten

De Python Package Index (PyPI) heeft aangekondigd dat het gebruik van tweefactorauthenticatie (2FA) voor alle softwareprojecten verplicht wordt. De maatregel is onderdeel van een "langetermijninspanning" om het Python-ecosysteem te beveiligen. De Python Package Index is een repository voor de Python-programmeertaal en bevat allerlei door de Python-community ontwikkelde packages.

Volgens PyPI-beheerder Donald Stufft is het belangrijk dat de accounts die worden gebruikt voor het beheer van Python-projecten op PyPI veilig zijn en niet zo maar door kwaadwillenden kunnen worden overgenomen. In het verleden is het vaker voorgekomen dat gekaapte PyPI-accounts zijn gebruikt voor het infecteren van PyPI-gebruikers. 2FA zorgt ervoor dat een account niet alleen door middel van een zwak of hergebruikt wachtwoord is over te nemen.

Daarom zal elk PyPI-account gebruikt voor het beheer van een Python-project of organisatie op PyPI worden verplicht om voor het einde van het jaar 2FA in te stellen. Tevens zal bepaalde functionaliteit op PyPI alleen toegankelijk voor 2FA-gebruikers worden. Bij een select aantal accounts en projecten zal de 2FA-verplichting eerder worden ingesteld.