Middelburgse accountant steelt 6,1 miljoen euro via wachtwoord van collega

Een accountant uit Middelburg heeft met het wachtwoord van een collega over een periode van meerdere jaren in totaal 6,1 miljoen euro van zijn werkgever weten te stelen, zo liet de man vorige week in de rechtbank weten. De man was werkzaam voor industrieel dienstverlener Industrial Services in Vlissingen. Jarenlang wist hij geld van zijn werkgever naar zijn eigen rekeningen weg te sluizen.

Daarvoor had hij alleen het wachtwoord van een collega nodig. Vanwege de kosten van softwarelicenties gebruikten meer collega's de werkplek van deze collega. "Ze gebruikte oplopende nummeringen achter hetzelfde wachtwoord", stelde de verdachte in de rechtbank. Via de computer van zijn collega kon hij betalingen klaarzetten, die hij vervolgens zelf goedkeurde, zo meldt Omroep Zeeland. Nadat de man wegens een reorganisatie was ontslagen kwam de fraude aan het licht.

Het Amerikaanse Industrial Services had vorig jaar een omzet van bijna een miljard euro. Het bedrijf spande drie jaar geleden een civiele rechtszaak tegen de voormalige accountant aan, die het won. De rechter oordeelde toen dat de man al het gestolen geld moet terugbetalen. Het Openbaar Ministerie eiste vorige week een gevangenisstraf van vier jaar. De rechtbank doet over anderhalve week uitspraak.