Minister gaat kosten voor opname contant geld bij geldautomaten verbieden

Minister Kaag van Financiën werkt aan een wetsvoorstel dat het banken verbiedt om geld te rekenen als consumenten bij Geldmaat-automaten geld opnemen. Daarnaast moeten er voldoende geldautomaten blijven. ABN Amro, ING en Rabobank worden wettelijk verplicht om de huidige infrastructuur van geldautomaten in stand te houden. Dat laat de minister in een Kamerbrief weten (pdf).

Op dit moment zijn er via het Convenant contant geld vrijwillige afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van contant geld in Nederland. Hoewel het Convenant in principe tot 2027 loopt, is op verzoek van de convenantpartijen een evaluatiemoment ingebouwd in juli van dit jaar. Volgens de minister blijkt uit onderzoek dat de vrijwillige afspraken niet houdbaar zijn om contant geld bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. De wetgeving waar de minister eind dit jaar mee komt moet hier wel voor gaan zorgen.

"Omdat contant geld relatief veel wordt gebruikt door consumenten in kwetsbare posities met een beperkte financiële draagkracht, zou juist die groep onevenredig zwaar geraakt worden als banken kosten in rekening brengen voor het opnemen van contant geld", aldus de minister. Met de komende wetgeving wil ze de meeste Nederlandse betaalrekeningen onder de verplichting laten vallen. Voor de zakelijke klanten kunnen wel kosten in rekening worden gebracht, maar daarvoor wordt bepaald hoe hoog die kosten mogen zijn.

Om te zorgen dat de banken aan hun verplichtingen voldoen, zal DNB toezicht houden op de naleving en waar nodig tot handhaving overgaan. Kaag merkt op dat contant geld van groot maatschappelijk belang is. "Het zorgt ervoor dat mensen kunnen meedoen in de maatschappij en niet afhankelijk worden van anderen." Daarnaast is contant geld bij storingen in het elektronisch betalingsverkeer een belangrijke terugvaloptie, aldus de minister.