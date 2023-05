Belgische overheid trekt 12 miljoen euro uit voor cyberveiligheid mkb-bedrijven

De Belgische overheid heeft twaalf miljoen euro uitgetrokken om de cyberveiligheid van mkb-bedrijven te versterken. Daarnaast is er een campagne gestart en kunnen ondernemers een "cyberscan" doen. "‘De gevolgen van een aanval kunnen een grote impact hebben. Dit geldt op financieel vlak, maar ook voor het vertrouwen van de klanten dat verloren gaat", zegt de Belgische minister van Telecom Petra De Sutter.

Volgens De Stutter beschikken mkb-bedrijven niet altijd over voldoende middelen en kennis om hun systemen en gegevens te beveiligen. "Het is daarom onze rol om hen te informeren en te ondersteunen." Vorig jaar juli deed de Belgische overheid een oproep voor het aanmelden van projecten die de cyberweerbaarheid van mkb'ers vergroten. In totaal zijn er twaalf projecten gekozen (pdf).

De projecten moeten technische en organisatorische tools aanreiken om de cyberveiligheid van mkb-ondernemingen te verhogen en hen hierin zo goed mogelijk begeleiden. Het gaat onder andere om het gebruik van software voor netwerkisolatie, het opdoen van vaardigheden en het uitvoeren van audits. "De voordelen van digitalisering zijn enorm, maar we moeten ook de risico’s voor de economische actoren in het land ervan inperken. Deze projectoproepen dragen daar gegarandeerd aan bij", besluit De Sutter.