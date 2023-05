Kamer stemt tegen motie over bezuinigen op digitale geletterdheid in onderwijs

De Tweede Kamer heeft gisteren tegen een motie gestemd die volgens tegenstanders tot het wegbezuinigen van digitale geletterdheid in het onderwijs zou leiden. De motie was afkomstig van D66-Kamerlid Van Meenen, die stelt dat leerlingen de basisvaardigheden taal en rekenen onvoldoende beheersen. Het geld dat voor basisvaardigheden in het onderwijs beschikbaar is zou volgens Van Meenen alleen mogen worden ingezet voor taal en rekenen.

Dit zorgde voor verzet van branchevereniging NLdigital, die een brandbrief naar de Tweede Kamer stuurde. "Na jarenlange inzet om te zorgen voor digitale vaardigheden voor álle kinderen, dreigt de vooruitgang die we hebben geboekt in één keer te verdwijnen. Dat mag niet gebeuren." De motie werd uiteindelijk met 77 stemmen tegen en 72 stemmen voor verworpen. Kamerlid Pieter Omtzigt nam niet deel aan de stemming.

De VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, PvdD, Denk, Volt en en BIJ1 stemden tegen de motie. "We zijn heel blij met dit resultaat! Nu is het zaak om door te pakken. Dit incident laat zien hoe wispelturig de politieke realiteit soms kan zijn. Zo lang digitale geletterdheid niet 100 procent verankerd is in het curriculum, is deze strijd nog niet gestreden", aldus NLdigital. Een andere motie van CDA en SP, die stelt dat digitale geletterdheid niet thuishoort in het rijtje van basisvaardigheden in het onderwijs, werd niet in stemming gebracht. Dit zou op een later moment alsnog kunnen.