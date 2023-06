Ministerie zoekt oplossing voor expats om DigiD-app via id-bewijs te activeren

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt naar een oplossing om Nederlanders in het buitenland de DigiD-app via hun identiteitsbewijs te laten activeren. Dat is namelijk niet mogelijk met Identiteitskaarten en paspoorten die zijn uitgegeven door ambassades, consulaten, grensgemeenten of de Schipholbalie. Bij deze documenten is het Burgerservicenummer niet meer opgeslagen in de chip op het identiteitsbewijs, maar zit verwerkt in de qr-code op het id-bewijs.

Omdat de DigiD-app de qr-code niet kan uitlezen zijn deze identiteitsbewijzen niet te gebruiken om de DigiD-app te activeren. Dit probleem speelt niet bij Nederlandse Identiteitskaarten en paspoorten die in Nederland zijn uitgegeven. Dat laat minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken weten (pdf). De VVD had Kamervragen gesteld over de toegang tot DigiD voor Nederlanders in het buitenland en wat er wordt gedaan om de huidige knelpunten op te lossen.

Steeds meer Nederlandse overheidsorganisaties en andere dienstverleners, zoals UWV, de zorgsector, zorgverzekeraars, DUO en pensioenfondsen, bieden hun dienstverlening aan op een hoger betrouwbaarheidsniveau. "Dit is noodzakelijk om de gegevens van burgers beter te beschermen. Daarom is het van belang om over te gaan op tweefactorauthenticatie", stelt Hoekstra. Dit kan via de DigiD-app of sms-controle.

Niet iedereen in het buitenland heeft echter een geschikt identiteitsbewijs om de DigiD-app te activeren. "Als dit het geval is en iemand geen telefoonnummer gekoppeld heeft aan het DigiD-account en/of geen toegang meer heeft tot het opgegeven telefoonnummer, moet er opnieuw een DigiD worden aangevraagd", legt de minister uit.

Hoekstra laat weten dat zijn ministerie naar een oplossing zoekt voor het activeren van de DigiD-app via de bovengenoemde identiteitsbewijzen. "Als deze oplossing er is, kan ook de ID-check toegevoegd worden aan een al geactiveerde DigiD app zodat de gebruiker op een hoger betrouwbaarheidsniveau kan inloggen", aldus de minister. Die voegt toe dat de app ook te activeren is via sms-verificatie en dat deze methode nadrukkelijker zal worden gecommuniceerd.