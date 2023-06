Data 2,5 miljoen patiënten gestolen bij ransomware-aanval op Enzo Biochem

Bij een ransomware-aanval op het Amerikaanse biotechbedrijf Enzo Biochem zijn de gegevens van 2,5 miljoen patiënten gestolen. Het gaat om naam, testgegevens en social-securitynummer, aldus het bedrijf in een verklaring aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Enzo Biochem levert dna-gebaseerde tests voor het detecteren van virale en bacteriële ziektes, waaronder corona en kanker.

Op 6 april werd het bedrijf, dat een notering aan de Amerikaanse beurs heeft, getroffen door een ransomware-aanval. Daarbij kregen de aanvallers toegang tot de patiëntgegevens en wisten die ook te stelen. Het onderzoek naar de datadiefstal loopt nog. Zo is onbekend of er ook gegevens van medewerkers zijn buitgemaakt. Het biotechbedrijf zegt getroffen personen en toezichthouders over het datalek te zullen informeren. Hoe de ransomware-aanval kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt. Ook zijn de totale kosten van de aanval nog niet bekend.