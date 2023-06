Malafide Google Chrome-extensies met 55 miljoen gebruikers ontdekt

In de Chrome Web Store zijn achttien malafide extensies gevonden die bij elkaar 55 miljoen gebruikers hebben en JavaScript op elke bezochte website injecteren. Dat laat Wladimir Palant weten, beveiligingsonderzoeker en ontwikkelaar van de bekende adblocker Adblock Plus. Gebruikers van de extensies lieten al bijna twee jaar geleden weten dat er iets mis was.

Zo zorgde de malafide code ervoor dat deze gebruikers naar andere websites werden doorverwezen, bijvoorbeeld als ze een bepaalde zoekmachine wilden gebruiken. Of dat nog steeds het geval is, is onduidelijk, merkt Palant op. Twee weken geleden publiceerde de onderzoeker al een artikel over de aanwezigheid van de malafide code in de PDF Toolbox-extensie. Palant waarschuwde Google, maar de extensie is nog steeds in de Chrome Web Store te vinden en kreeg na de publicatie van zijn bevindingen aanzienlijk meer gebruikers. Ook de andere malafide extensies zijn niet verwijderd.

"Alleen omdat de extensies twee jaar geleden geld verdienden met het redirecten van zoekpagina's, wil niet zeggen dat dit nog steeds het geval is. Er zijn veel gevaarlijkere dingen die je kunt doen met de mogelijkheid om JavaScript in elke website te injecteren", zo waarschuwt de onderzoeker. Het gaat onder andere om de extensies Autoskip for Youtube, Crystal Ad block, Brisk VPN, Clipboard Helper, Maxi Refresher, Quick Translation, Easyview Reader view en Zoom Plus.