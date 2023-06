Van Haga wil identificatieplicht voor aanmaken socialmedia-accounts

Door johanw: Wat een sukkel, snapt hij dan niet dat zoiets juist tegen de politieke richting waar hij zeg) voor te staan gebruikt gaat worden?

Helemaal, volmondig, totaal, 100% mee eens.Deze man moet zich nog wat bijscholen in het natuurlijke gedrag van de staat (overheid) en zéker in combinatie met een bevolking die van dag tot dag banger wordt (gemaakt) - een fatale combinatie voor de vrijheid.Een social media account is een account op internet, een communicatiestructuur in een virtuele ruimte.Niemand kan op internet doodgeschoten worden, dat kan alleen in de fysieke ruimte.Maar internet is wel een '', dat is iets waar iedereen van doordrongen moet zijn. Een 'war zone' waar individuutjes zichzelf alleen kunnen beveiligen met anonimiteit - zoveel mogelijk.En voor Kamerleden die zich bedreigd voelen door tweets heb ik het advies: gewoon dat Twitteraccount opheffen. Politici hebben dat voor hun werk niet nodig.