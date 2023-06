Brabantse gemeente Meierijstad via ceo-fraude voor 37.000 euro opgelicht

De Brabantse gemeente Meierijstad is vorige maand het slachtoffer van ceo-fraude geworden, waarbij medewerkers van de afdeling financiën via een spoedbetaling meer dan 37.000 euro aan criminelen overmaakten. Een tweede en derde poging mislukten, omdat een medewerker van financiën bij de functionaris waar het verzoek zogenaamd vandaan kwam, telefonisch om verificatie vroeg, waarna de fraude werd ontdekt.

"Wij betreuren het ten zeerste dat collega’s uit onze organisatie slachtoffer zijn geworden en we zullen aan hen nazorg bieden. Onmiddellijk na de fraude zijn onze procedures nogmaals tegen het licht gehouden en zijn aanvullende maatregelen genomen om CEO fraude te voorkomen", aldus burgemeester Van Rooij in een brief aan de gemeenteraad (pdf).

Met de brief wil het college naar eigen zeggen het risicobewustzijn in de gemeentelijke organisatie een extra impuls geven. Daarnaast is er aangifte gedaan en is de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) in contact met de desbetreffende bank om te onderzoeken of het mogelijk is om het overgemaakte bedrag terug te halen.