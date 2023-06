Datalek Nederlands waterschap HHNK door fout met uitnodigingsmail

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft na het versturen van een uitnodigingsmail te maken gekregen met een datalek. Het waterschap voor Noord-Holland boven het Noordzeekanaal stuurde de uitnodiging vanwege het vertrek van enkele bestuursleden.

Er werd echter geen gebruikgemaakt van de bcc-optie, waardoor de bijna driehonderd gebruikte e-mailadressen voor alle ontvangers zichtbaar waren. In een excuusmail stelt het waterschap dat de noodzakelijke maatregelen worden genomen om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen, zo meldt het Noordhollands Dagblad. Het datalek is opgenomen in het datalekregister van het waterschap.

In 2018 kreeg het waterschap ook met een datalek te maken. Toen werd er voor de hele organisatie door middel van een "AVG e-learning programma" gestart met een bewustwordingscampagne. "De bewustwording wordt in 2019 voortgezet, onder andere door een e-learning 'Informatieveiligheid' voor alle medewerkers beschikbaar te stellen", aldus het Jaarstuk over 2018 (pdf).