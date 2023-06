Banken: papieren afschriften en overschrijvingskaarten blijven zolang als nodig

Niet-digitale klanten van banken kunnen papieren overschrijvingskaarten en afschriften zolang als dat nodig is blijven gebruiken, zo hebben de Nederlandse banken toegezegd. "Wij geloven dat er ook in de toekomst mensen zullen zijn die niet digitaal kunnen bankieren", zo stellen de banken in een 'commitment' voor beter toegankelijk betalingsverkeer (pdf).

"De banken garanderen dat onze niet-digitale klanten gebruik kunnen blijven maken van niet digitale basisbankdiensten, zolang als dat nodig is. Nu zijn dat onder andere hulp via de telefoon, overschrijvingskaarten, bankpassen en afschriften", aldus de toezegging. "Dat kan in de toekomst veranderen, omdat ook de niet-digitale klanten zullen veranderen. Maar zolang het nodig is, hebben de banken ook een niet-digitale basisdienstverlening."

Uit recent onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat zo’n 2,6 miljoen Nederlanders hun bank- en betaalzaken niet helemaal zelfstandig kunnen regelen. Die maken bijvoorbeeld gebruik van bankkantoren. Steeds meer kantoren worden echter gesloten. "Voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening kan het verdwijnen van bankkantoren lastig zijn", stelt Betaalvereniging Nederland.

Banken hebben een plan aangekondigd voor 'Toegankelijk Bankieren', dat ervoor moet zorgen dat mensen de basisdiensten van banken zelfstandig kunnen gebruiken. Daarnaast hebben de banken toegezegd om hun telefonische dienstverlening te verbeteren en hun digitale dienstverlening via websites en mobiele apps toegankelijker te maken.