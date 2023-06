Minister wil geen spoedadvies AP over blokkeren ChatGPT in Nederland

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming wil de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet vragen om een spoedadvies over het blokkeren van ChatGPT in Nederland. Dat liet de bewindsman weten op vragen van de Partij voor de Dieren (PvdD). Daarnaast is het volgens Weerwind niet aan hem om de populaire chatbot aan banden te leggen, maar is dit de verantwoordelijkheid van de AP.

Aanleiding voor de Kamervragen van de PvdD was de beslissing van de Italiaanse privacytoezichthouder om het gebruik van ChatGPT in Italië te verbieden. Inmiddels mag de chatbot weer in Italië worden gebruikt. "Op welke manier bent u bereid in Nederland het gebruik van ChatGPT zodanig aan banden te leggen dat de kans op overtreding van AVG minimaal is?", vroeg PvdD-Kamerlid Van Raan. "Dit is niet aan mij. De taken en bevoegdheden om op te treden tegen overtredingen van de AVG zijn toegekend aan de toezichthoudende autoriteiten; voor Nederland is dat de AP", reageert Weerwind.

Het PvdD-Kamerlid wilde ook weten of de minister bereid is om de Autoriteit Persoonsgegevens spoedadvies te vragen over het blokkeren van ChatGPT in Nederland. Dat is de minister niet van plan. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft namelijk na het Italiaanse optreden tegen ChatGPT, samen met andere Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB, een taskforce ingesteld.

"Generatieve AI, zoals het grote taalmodel artificiële intelligentie (AI) systeem ChatGPT, is een grensoverschrijdend fenomeen dat vraagt om een geharmoniseerde aanpak. Daarom hecht de AP grote waarde aan een effectief gezamenlijk optreden van de Europese privacytoezichthouders", voegt Weerwind toe. De minister zegt verder dat hij erop vertrouwt dat de privacytoezichthouder in het kader van haar voorlichtende taak naar buiten zal treden over ChatGPT wanneer daartoe aanleiding bestaat.

Als laatste wilde Van Raan weten of de Autoriteit Persoonsgegevens over voldoende kennis en capaciteit beschikt om de risico’s van het gebruik van ChatGPT of vergelijkbare AI-systemen te onderzoeken. "De AP heeft voldoende expertise om toezicht te houden op de bescherming van persoonsgegevens, ook indien die verwerkt worden door AI-systemen zoals ChatGPT", stelt Weerwind. "De wijze waarop de AP de middelen die hen ter beschikking worden gesteld verdeelt over deze afzonderlijke taken is uitsluitend aan de AP, als onafhankelijke toezichthouder."